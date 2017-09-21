Калуга, 21 сентября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Отчёт о ходе ремонта детских образовательных учреждений за счёт средств, выделенных по предложению депутатов, был заслушан 20 сентября на заседании Городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На заседании

По предложению членов фракции «Единая Россия» на ремонт дошкольных учреждений в текущем году было выделено 20 миллионов рублей. В настоящее время полностью завершён ремонт помещений центра дополнительного образования «Галактика». В детском саду № 21 «Соловушка» завершены работы по замене электрики, ремонт кровли завершён на 90%.

В детском саду «Антошка» выполнены работы по замене канализации,

электрики, ремонту фасада и цоколя, установке новых оконных блоков. В полном объёме выполнены работы по ремонту фасада детского сада «Журавушка» и кровли детского сада № 80. На 60% выполнены работы по ремонту фасада МБДОУ №70 «Красная Шапочка». Заключены контракты на ремонт кровли, ограждений и асфальтового покрытия в детском саду № 77 «Аистёнок», ремонт подпорной стенки и фасада в детском саду «Колокольчик», ремонт внутренних помещений в детском саду «Антошка», замену окон и дверей, ремонт кровли в детском саду «Журавушка». Завершить работы планируется к 10 ноября.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутат Карп Диденко поднял вопрос об использовании средств, сэкономленных при проведении конкурсных процедур по выбору подрядчика для ремонта детских садов. Как сообщила депутатам начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина, все сэкономленные средства будут направлены на проведение дополнительных работ по ремонту дошкольных учреждений.

«Выполнен большой объём работ, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — уверен, что со временем, нам удастся отремонтировать все детские сады, построенные в 50−60-е годы прошлого века».

Начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина обратилась к депутатам с предложением предусмотреть средства на проведение ремонта дошкольных учреждений и в бюджете города на 2018 год.

Парламентарии выразили готовность вновь оказать помощь в ремонте детских садов города.

Обсудили депутаты также итоги проведения тендера по организации школьного питания. Документация конкурса на оказание услуг по организации централизованного питания обучающихся была сформирована трёмя лотами, охватывающими все школы Калуги. Лоты были сформированы с учётом логистической схемы расположения школ и типов школьных столовых. Условиями конкурса предусмотрено регулярное осуществление лабораторного контроля за качеством продукции. Срок действия контракта — с 1 января по 31 декабря 2018 года.

По итогам проведения конкурсов, победителем по лоту № 1 признано ООО «Мобилсвязь», начальная цена контракта составляла 14 млн. 768 тысяч рублей, снижение — 40%, итоговая цена 8 миллионов 861 тысяча рублей. Цена завтрака составила 18 рублей. обеда — 24 рубля.

По лоту № 2 победителем также стало ООО «Мобилсвязь». Начальная цена контракта составляла 14 млн. 325 тысяч рублей, снижение — 10%, итоговая цена — 12 миллионов 892 тысячи рублей. Стоимость завтрака составит 27 рублей, обеда — 36 рублей.

Торги по лоту № 3 не состоялись, контракт заключён с единым поставщиком ООО «Комбинат школьного питания» на сумму 13 млн. 763 тысячи рублей. Стоимость завтрака составит 30 рублей, обеда — 40 рублей.

На сегодняшний день столовые образовательных учреждений укомплектованы персоналом, завезён необходимый инвентарь, хозяйственные принадлежности и продукты питания.

Помимо бюджетного финансирования питание не льготных категорий учащихся осуществляется на платной основе на условиях заключённых договоров с родителями, стоимость завтрака — 35 рублей, обеда — 70 рублей.

Горячее питание на платной основе предоставляется всем учащимся по желанию, также в образовательных учреждениях на основании договоров аренды площадей осуществляется продажа буфетной продукции. Информация была принята депутатами к сведению.