Ереван, 21 сентября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. 21 сентября в Армении отмечается День независимости. В этот день 26 лет назад был проведен референдум о выходе из состава Союза ССР и установлении независимой государственности. 94,39% граждан республики проголосовали за независимость.

Photolure Первые часы независимости

23 августа 1990 года на сессии Верховного Совета Армянской ССР была принята «Декларация о независимости Армении», которая провозгласила «начало процесса утверждения независимой государственности» в составе Союза ССР и установила, что «Армянская ССР переименовывается в Республику Армения, сокращенно — Армения» — это было закреплено принятым на следующий день, 24 августа 1990 года, законом Армянской ССР «О переименовании Армянской ССР».

В октябре 1991 года Левон Тер-Петросян был избран президентом независимой Армении. В том же году Армения вступила в Содружество Независимых Государств. В 1992 году Армения стала членом ООН. С 2001 года Армения стала полноправным членом Европейского Совета.

По словам заместителя председателя партии «Армянский национальный конгресс» Арама Манукяна, который 23 августа 1990 года на сессии Верховного Совета Армянской ССР зачитал текст Декларации о независимости Армении, Декларация — единственный документ, за принятие которого население страны проголосовало единогласно — из принявших участие в референдуме 95% населения 94,39% выступили за его принятие. «Это единственный подобный случай не только в истории Армении, но и в истории остальных 14 бывших советских республик», — заявил Манукян.

Он также рассказал о курьёзных случаях в процесс признания независимости Армении.

«Сразу же после референдума Верховный Совет создал делегации, которые должны были передать нашу декларацию о независимости и послание Левона Тер-Петросяна странам мира для признания независимости Армении. И я стал участником этого процесса.

Мы поехали в Москву. Мы пробыли там около двух недель и распространили решение и послание всем посольствам.

Самый забавный случай произошёл в посольстве Ирака. Там нас очень тепло приняли и сказали, что немедленно их страна признает нашу независимость, хоть завтра. Но именно тогда Ирак считался одной из самых неблагополучных стран мира и находился в состоянии войны. И если бы Ирак первым признал независимость Армении, другие страны могли бы этого не сделать.

Поскольку в то время Ирак находился в политической изоляция, и нашлась страна, которая к ним обратилась, для Ирака это была хорошая возможность. Мы просили посла не торопиться, давайте, пусть ваши власти хорошо изучат документ, торопиться не нужно. Мы убеждали, чтобы они не спешили и вдруг не признали бы нашу независимость первыми (смеётся).

И хорошо, что они не признали первыми. А первый шаг в основном сделали страны, где была большая армянская диаспора».