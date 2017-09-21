Ростов, Ярославская область, 21 сентября, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Депутаты муниципального совета города Ростов Ярославской области на своем первом заседании выбрали мэра города и председателя гордумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Ростов Великий

Руководителем 1155-летнего города стал директор Ростовского отделения Ярославской генерирующей компании (ОАО «ЯГК»), бывший депутат Ростовской районной думы Андрей Лось.

Новый созыв депутатов горсовета избрал мэра Ростова на своем первом же заседании, чего народные избранники прошлого созыва не могли сделать 6 месяцев.

Андрей Лось баллотировался в мэры города на последних прямых выборах, но проиграл действующему градоначальнику Константину Шевкоплясу. На этот раз ему удалось получить поддержку большинства не жителей, а депутатов. На заседании горсовета присутствовало 18 депутатов из 20. 16 проголосовали за Андея Лося. Один — против и один депутат воздержался при голосовании.

«Победитель должен был набрать 75% голосов, то есть не меньше 15 голосов из 18 депутатов. Выбранный мэр предложил мне стать своим первым заместителем. Сейчас я подпишу решение муниципального совета и новый мэр вступит в должность», — прокомментировал итоги голосования корреспонденту ИА REGNUM уходящий мэр Ростова Константин Шевкопляс.

Председателем муниципального совета стала Светлана Кичкова, а ее заместителем Павел Медведев.