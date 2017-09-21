Варшава, 21 сентября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. О необходимости изменения социальной и семейной политики в сторону защиты кровной семьи и отказа от ювенальных подходов в семейной политике, заявил 20 сентября общественный деятель из Германии Максим Жиленков, выступая от имени ИА Красная весна на форуме ОБСЕ по правам человека, который проходит в эти дни Варшаве.

Роквелл Норман. Воспитание

В своем докладе активист из Германии Максим Жиленков рассказал о том, как действует в теории и на практике немецкая служба социальной опеки «Югендамт». По словам активиста, ему и его соратникам удалось вернуть несколько детей в родные семьи после того, как они были изъяты немецкой ювенальной системой, а также на практике изучить работу системы изъятия детей из кровных семей в ФРГ.

По его словам, семейная политика в этой стране, заявленная как борьба с насилием в семье, приводит к «узаконенному насилию над кровной семьей и, как следствие — к насилию над детьми», то есть диаметрально противоположному результату. Как утверждает эксперт, причиной тому — два краеугольных камня самой системы.

«Во-первых — это противопоставление прав детей и прав родителей. То есть речь идет даже не о равенстве этих прав, а о преобладании прав детей над воспитательными правами родителей и выведении за скобки такой основополагающей ценности, как кровная семья», — отмечает Жиленков в своем выступлении, добавляя, что второй составляющей является «право социального работника вмешиваться в дела семьи и принимать решение об изъятии ребенка на достаточно субъективных основаниях и отсутствие внешнего контроля за деятельностью социальной службы».

Все это привело к тому, что, по официальным данным Федерального статистического управления Германии, за 21 год было изъято 628 тыс. детей из немецких семей, что сопоставимо с 682 тыс. детей, появившихся в Германии на свет в 2013 году.

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«То есть за 21 один год практически целое поколение проходит через подобные социальные, ювенальные по своей сути службы», — обращает внимание активист.

При этом в 40% случаев детей изымают по причине «перенапряжения родителей», которое связано с рисками возникновения неблагополучия, вызванного очень широким спектром причин, в который входит и лишь потенциальная «возможность применения насилия к детям».

«Отдельно подчеркну, что здесь речь идет именно о возможности применения, потому что есть отдельная категория для жестокого обращения с детьми… именно в данной категории находится наибольшее количество неправомерных изъятий», — подчеркивает общественный деятель, добавляя, что изъятия в связи с жестоким обращением с детьми составляют всего 9% от общего числа, а с сексуальным насилием — не более 1,5%, хотя именно их тиражируют СМИ в качестве основных.

По официальным данным, которые приводит активист, в итоге порядка 40% детей возвращаются обратно в семьи, однако изъятие не проходит бесследно, о чем также говорят такие известные немецкие психологи, как Эльмар Беркман.

Подводя итог, Жиленков зафиксировал, что вкупе с презумпцией виновности родителей, которые должны доказывать свою невиновность, устоявшая находящаяся за рамками общественного контроля ювенальная по своей сути система лишает семью особой защиты со стороны государства несмотря на то, что эта защита прописана в шестой статье конституции ФРГ.

«То есть можно говорить о попрании одной из основ правовой системы государства», — резюмирует правозащитник.

Обращаясь к странам — членам ОБСЕ, он порекомендовал уделять больше внимания семейной политике. В тех же странах, где, как в Германии, сложилась система противопоставления прав родителей и детей с презумпцией виновности родителей — коренным образом ее менять в сторону защиты и поддержки кровной семьи. Кроме того, по его мнению, необходимо поставить под общественный контроль органы опеки.

Цитата м/ф «Малыш и Карлсон». реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Наказание ребенка

Напомним, что Совещание по рассмотрению обязательств, посвященное человеческому измерению (СРВЧИ), организованное Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ является одной из крупнейших европейских платформ, на которых обсуждаются проблемы прав человека. В ней участвует 57 государств — членов ОБСЕ. Штаб-квартира организации расположена в польской столице Варшаве.

Платформа была создана в 1990 году в качестве Бюро по свободным выборам, спустя два года она была наделена Хельсинкским документом 1992 года мандатом на оказание помощи государствам — членам ОБСЕ в защите прав и свобод человека. Однако зачастую организация подвергается критике со стороны целого ряда стран, в том числе и России, за политическую ангажированность и недостаточную объективность.

В 2017 году в мероприятии от России принимают участие представители ИА REGNUM, ИА Красная весна, а также Родительского всероссийского сопротивления (РВС).