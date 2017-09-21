Ярославль, 21 сентября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля выложила «козыри» в пользу застройки района Твериц многоэтажками: во-первых, это помощь обманутым дольщикам и третий мост через Волгу, который обязательно будет когда-нибудь, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Http://okie.womens-style.ru Ярославцам обещан третий мост через Волгу

Соответствующий ответ за подписью первого заместителя мэра Ярославля Сергея Тарасова поступил адрес депутата областной Думы Эльхана Мардалиева. Напомним, он поставил вопрос о достоверности результатов публичных слушаний, по результатам которых якобы большинство жителей поддержали планы по возведению многоэтажек в районе Твериц.

Слушания по проекту постановления мэрии «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе города Ярославля» состоялись 9 августа и вызвали обвинения организаторов в фальсификации итогов голосования.

«В слушаниях приняли участие граждане, интересы которых затрагивает указанный проект, в том числе жилищно-строительные кооперативы «ЖСК на Гражданской» и «12 Квартал». Граждане, состоящие в указанных организациях, являются обманутыми дольщиками (более 1000 жителей), после банкротства и уголовного дела на застройщика. В качестве компенсации мэрий города Ярославля взято обязательство по передаче в собственность ЖСК земельного участка в МКР №9 жилого района «Тверицы». Финансирование разработки документации по планировке территории производилось за счет средств указанных граждан» — сообщается в ответе мэрии.

Таким образом, видимо, объясняется необычная активность тех, кто голосовал «за» проект.

По заключению Сергея Тарасова, «нарушения по организации и проведению публичных слушаний не выявлены».

Кроме того, в ответе приводится информация, которая призвана успокоить тех жителей Заволжья, которые опасаются транспортного коллапса в связи со строительством нового жилья.

«В соответствии с картой планируемого размещения объектов местного значения «Автомобильные дороги местного значения» в составе Генерального плана города Ярославля для транспортной разгрузки существующих магистралей запланирован новый мост «Южный» через Волгу, соединяющий Фрунзенский и Заволжский районы, позволяющий перераспределить транспортные потоки, исключив транзит и снизив транспортную нагрузку на территорию исторического центра. Генеральный план города Ярославля является долгосрочным документом со сроком реализации до 2026 года. Сроки строительства моста «Южный» не определены» — сказано в ответе мэрии.

Напомним, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук Евгений Колбовский предрек «небоскребам» в Тверицах печальное будущее. Однако власти Ярославля не отказались от планов по строительству.