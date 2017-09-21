Петрозаводск, 21 сентября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Ливневые дожди, которые шли в Петрозаводске всю первую половину текущей недели, затопили фондохранилище музея изобразительных искусств Карелии, расположенное в Петрозаводске на улице Лизы Чайкиной. Здание и так находится в аварийном состоянии, а непогода усугубила ситуацию. О ЧП в запасниках коллектив музея сообщил на своем сайте.

Музей ИЗО республики Карелия ЧП в фондохранилище музея ИЗО Карелии

«Вода прибывает ежечасно. Никакие меры по вычерпыванию не дают результатов. Ежедневно сотрудники убирают до пяти тысяч литров воды. Под угрозой находятся уникальные произведения из коллекции музея», — сказано в обращении.

Всего в коллекции музея сегодня находятся 16 тысяч произведений искусства. В запаснике на Лизы Чайкиной постоянно хранят всю коллекцию, кроме икон. Это около 13,5 тысячи работ. В Среди них — холсты Шишкина, Левитана, Поленова, Коровина, Мещерского, Боголюбова, пять полотен Айвазовского.

В музее корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что крайне необходимо ускорить ремонт здания на улице Зеленой, куда должны переехать запасники музея. Помещения были переданы музею около года назад. Тогда же начался их ремонт. Однако из-за недостатка средств рабочие не могут завершить работы. В частности, около миллиона рублей необходимо потратить на систему электроснабжения.

«Необходимы срочные меры по ускорению приспособления здания по улице Зеленая, 7 для спасения наследия республики Карелия и Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте музея.

Отметим, что музей изобразительных искусств Карелии был основан в 1960 году. Основу коллекции составили произведения, переданные из государственного краеведческого музея. В дальнейшем собрание пополнялось предметами искусства, переданными из Русского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа.