Санкт-Петербург, 6 октября, 2017, 19:42 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует архивы иллюстратора, комиксиста и основателя издательства комиксов «Live Bubbles» Ильи Обухова. Корреспондент агентства узнал, с чего началась творческая карьера комиксиста, как появилось издательство «Live Bubbles» и каким Илья Обухов видит «русского супергероя».

Из личного архива Ильи Обухова «Нарисовав обложку, я закончил работу над комиксом «Эдвард»»

Было это очень давно. Первый свой комикс я нарисовал в раннем школьном возрасте в зеленой тетрадке старого образца. Эта история была неповторимым миксом из всего, что меня окружало. Там нашлось место и Черепашкам-ниндзя, и Крокодильчикам из известных шоколадных яиц, и героям мультсериала «Война Гоботов». Самое интересное в том, что весь этот безумный коктейль был замешан на сюжете четвертого эпизода «Звездных войн». Как и зачем все это произошло? Нас с другом почти каждое лето отправляли в нелюбимую нами деревню в Вологодскую область к нашим бабушкам и дедушкам. Честно говоря, сейчас я думаю, что, скорее всего, два городских ребенка, рисуя комиксы, прятались от сельской романтики. Именно поэтому наш первый комикс был наполнен тем, что мы оставили дома. Друга сейчас уже, к сожалению, нет в живых, возможно, я и за него сейчас стараюсь рисовать свои комиксы.

Из личного архива Ильи Обухова Начало работы над новым комиксом

На самом деле, очень сложный вопрос. Если пытаться вспоминать мое детство, то можно прийти к выводу, что комиксы меня окружали всегда. Когда я был в детском саду, для меня выписывали журнал «Веселые картинки», где самым интересным были комиксы «Приключения веселых человечков». Всегда со мной был мой главный книжный друг Матрос Кошкин, чьи приключения были оформлены в виде комикса. В той же самой деревне, где жили мои бабушка и дедушка, сохранились выпуски «Мурзилки», в которых тоже были комиксы. А так как бабушка, похоже, ничего и никогда не выкидывала, в «Науке и жизни» мне повезло прочитать и частично по-варварски повырывать французские комиксы «Пиф». Но все-таки самый первый комикс, который мне купила мама, был нормальным супергеройским мэйнстримом. Это был известный многим «Фантом», где герой в маске и трико рубится с бандой злодеев. Это, наверное, было какое-то первое осознанное прикосновение к этой форме повествования, с которой я не расстаюсь до сих пор.

Из личного архива Ильи Обухова «С этой страницы давным-давно я начал рисовать комикс «Архитекторы»»

Да, конечно, были разные моменты. Чаще всего это были такие мучительные думы, в ходе которых я пытался понять, кому нужны мои комиксы? Ответ на все подобные вопросы мне некогда дал Андрей Люблинский из арт-дуэта «Pprofessors». Я как-то при нем один раз задал свой любимый тогда вопрос: «Да кому это все нужно?» А Андрей ответил мне фразой, которую я теперь люблю и часто стараюсь использовать: «Это никому не нужно! Кроме тебя и твоей мамы!» С тех пор я выбрал простую позицию в моих отношениях с комиксами. Они мой образ жизни, но я не позволяю им съедать все мое время. К сожалению, жизнь наша коротка, нельзя ее посвящать чему-то одному. Но, несмотря ни на что, я никогда не хотел переставать рисовать. Рисование — мой отдых.

Из личного архива Ильи Обухова Пабло Пикассо

Самое интересное, что я никогда не делал портфолио. Ничего не собирал и не считал. У меня много коротких комиксов, которые я рисовал для всевозможных фестивалей, выставок и сборников. Есть сольная книжечка «Воображаемые друзья», в которой я как раз решил вспомнить те изрисованные маленьким мною тетрадки. Был даже серьезный арт-проект — комикс по поэме Маяковского «Облако в штанах», который, на секунду, находится в собрании калифорнийского Музея Гетти.

Но выделил бы я, пожалуй, два коротких комикса. Один — «Мой друг Кошкин», в котором я рассказываю историю о своих любимых книжках детства. Почему он? Я за него получил гран-при первого Большого Фестиваля. Это важная штука, потому что я наконец-то смог принести домой какую-то физическую награду и поставил ее в сервант. А второй — комикс «Эдвард» по мотивам одноименной песни Billy’s band. Он сейчас является тем, к чему я, видимо, и шел все эти годы. Именно в таком виде я планирую делать комиксы и дальше.

Дотошные.

Я не могу не нарисовать массу мелочей, которые важны, по сути, только мне. Никто не обратит внимание на очки или трость врача и судмедэксперта в комиксе «Эдвард». А эти детали важны мне. Не буду о них рассказывать подробно, посмотрите эту историю в сборнике «Республика Комикс». Я не могу без мелочей, мне кажется, что именно они делают мои рисунки настоящими. Хотя они же и усложняют их.

Не помню, на кого хотел равняться в начале пути. Когда я только начинал что-то рисовать, у меня, к сожалению, было слишком большое самомнение. Я тогда еще не набил шишек, и, подобно всем дерзким и молодым, мечтал скинуть всех классиков с корабля современности. Потом, конечно, все выровнялось, мне пришлось научиться учиться у друзей, коллег и старших товарищей.

А что касается моих ориентиров в работе над комиксами, я пришел к тому, что мой любимый автор — Майк Миньола. Мне очень нравятся его истории и эстетика, в которой он работает. Был даже какой-то недолгий период, когда я сильно пытался подражать его стилю.

Из личного архива Ильи Обухова «Единственная русалка, которую я нарисовал, вдохновившись майским флешмобом»

Честно говоря, в 2010 году это была вынужденная мера. Еще не было такого большого интереса к комиксам, а на всю страну было два с половиной издательства комиксов. Не думаю, что будет слишком самонадеянным, что Live Bubbles был одним из первых микроскопических издательств-хобби. Когда люди не хотят собирать марки и ради своего удовольствия просто начинают издавать книжки комиксов.

Решиться на эту авантюру было очень просто. Мы тогда с Владимиром Лопатиным шли разбирать одну из выставок «Бумфеста» и по пути заглянули в кафе. Говорили в основном о том, что почему-то нас никто особо не рвется издавать. Как-то само собой начали фантазировать о том, что будет, если мы сами возьмем в руки этот процесс. Быстро решили, что нам нужно сделать хороший сборник комиксов. С авторами проблем бы не было, ведь не издавали не только нас. Оставалось дело за малым — нам нужно было устранить полное отсутствие денег. Но нам с Вовой повезло, подвернулся неплохой заказ от одной пивоваренной компании. Именно от него наши гонорары и стали стартовым капиталом Live Bubbles.

Раскрою небольшой секрет: когда мы придумывали название, и у меня еще не родился привычный многим наш желто-зеленый логотип, мы перебирали много названий… Одно из них было «Лопатин и сын». Мы тогда не думали, что просуществуем долго, поэтому больше просто прикалывались.

Из личного архива Ильи Обухова Рисунок в галерею пинапов для новой книги «Фронтир»

В последнее время почему-то произошел какой-то всплеск активности вокруг меня. За последний месяц я читал лекции и неоднократно давал интервью… Сразу оговорюсь, что ни в коем случае не жалуюсь! Это очень круто, хотя я до сих пор думаю, что меня с кем-то перепутали. И, конечно, часто задавали похожий вопрос. Я всегда говорю о трех книгах. То, что они были изданы издательством «Бумкнига», говорит лишь о том, что это издательство серьезно выбирает свои комиксы.

Давид Б. «Священная болезнь» — история о семье, в которой один из детей болен эпилепсией. Очень сильное произведение, которое оказалось по кое-каким причинам очень близко мне.

Фредерик Питерс «Голубые таблетки», в которой автор рассказывает свою любовную историю с ВИЧ-инфицированной девушкой. Честно говоря, в нашей стране редкие люди много знают о СПИДе. Всё просвещение в этом серьезном вопросе сводится, скорее, к профилактике и предупреждению заболеваний, но до сих пор сильны предрассудки и мифы. До «Голубых таблеток» я тоже почти ничего не знал о ВИЧ. Представьте себе, что комикс рассказывает больше, чем множество просветительских программ и литературы. Обязательно к прочтению.

И «Неуклюжий» Джеффри Брауна — комикс-дневник, в котором я узнал себя. Автор описывает много неловких моментов в отношениях между мужчиной и женщиной. Очень интересно и приятно вспоминать в них себя.

Скорее всего, это был бы какой-то очень серьезный и глубокий персонаж, который, возможно, как-то вдохновлен нашими славянскими корнями. Но без так называемой «клюквы», не нужно никаких элементов народных промыслов. Мне также кажется, что однозначно наш герой не должен иметь глупые суперсилы в виде умения летать, стрельбы лазерами из глаз или какого-нибудь превращения в медведя. Сила российского героя, даже если она была бы как-то фантастична, должна быть внутренним проявлением, которое, может быть, даже не стоит объяснять.