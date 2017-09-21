Ярославль, 21 сентября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В ярославской дорожной больнице руководство довело врача до больничного листа, заставляя незаконно выплатить треть оклада за анализы пациента. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Torange.biz В Ярославле врача довели до больничного

Один из врачей НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО «РЖД» выписала больному направление на анализы. Он их сделал, но страховая компания отказалась их оплачивать, поскольку они не были согласованы с ней. Была ли это ошибка врача или нет, пока неизвестно, но руководство учреждения сказало, что четыре тысячи рублей — стоимость обследования — будет вычтена из зарплаты врача.

«Раньше у нас никогда такого не было. Но с приходом год назад нового директора появилась такая практика. Мы ходили в городской профсоюз медицинских работников и нам сказали, что руководство больницы не имеет право этого делать. Больница должна сама разбираться со страховой, а врача можно наказать, лишив части премии или еще как-то. Но это происходит. Врачи побоязливее не хотят конфликтовать с начальством и платят», — сказали корреспонденту ИА REGNUM врачи больницы на условиях анонимности.

Врачу стало плохо, поскольку треть оклада для нее — очень значительная сумма. Учитывая, что ее супруг тоже работает в сфере здравоохранения, это стало тяжелым ударом по бюджету семьи медиков. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, руководство больницы недавно продлило рабочий день врачам. Тем, кто воспротивился такому решению, было предложено уволиться. Сотрудники больницы написали заявление в свой профком, центральная дирекция здравоохранения РЖД назначила внутреннюю проверку. Эти факторы тоже усугубили состояние врача. Коллеги оказали женщине помощь на месте и выдали больничный на два дня.

Кстати, новый директор больницы Андрей Чистяков ввел новую систему получения больничных листов. Если обычному человеку его выписывает один врач, то сотруднику больницы — целая комиссия. В нее входят лечащий врач, два заведующих отделением и заместитель главного врача. Иногда на заседание этой «врачебной тройки» приглашают самого больного. Сотрудники горько шутят: мол, нам не доверяют и думают, что мы будем симулировать болезнь.

«Я ничего не знаю про этот случай. Впервые слышу, что кому-то из наших врачей стало плохо, когда его попросили оплатить анализы. Разберусь. Вызову этого врача и через неделю смогу дать ответ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор больницы Андрей Чистяков.

Комиссия из центральной дирекции здравоохранения РЖД в ближайшее время начнет проверку учреждения по факту увеличения продолжительности рабочего дня.