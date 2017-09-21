Ярославль, 21 сентября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Мэр Ярославля подписал постановление, согласно которому пересмотрено качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Хоронить бедных ярославцев будут скромнее

В Ярославле представителей малообеспеченных слоев населения будут хоронить скромнее.

По закону гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе оказывается МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Стоимость и качество услуг по этому перечню определяется органами местного самоуправления и возмещается специализированной службе.

С 1 февраля 2017 года стоимость услуг по погребению в рамках гарантированного перечня, подлежащая возмещению за счет Пенсионного фонда РФ или Фонда социального страхования РФ, составляет 5 562,25 руб.

«Ранее эта сумма составляла 7 832,28 рублей. Разницу доплачивал областной бюджет. Однако в 2016 году назначение и выплата специализированным организациям единовременной выплаты на погребение из средств бюджета Ярославской области были исключены. Это привело к снижению стоимости услуг по погребению в рамках гарантированного перечня, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела с 7 832,28 рублей до 5 562,25 рублей» — пояснили в мэрии Ярославля.

Такое «урезание» вынудило мэрию Ярославля пересмотреть качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

А именно — при изготовлении гроба из обрезного строганого пиломатериала исключена обивка, копка могилы будет производиться только механизированным, а не ручным способом, исключена подсыпка песком могил умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

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