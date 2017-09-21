США дали ясный сигнал России, Киев спустил собак: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Без иллюзий: Речь Лаврова о миротворцах в Донбассе прошла без Пенса и Порошенко;
- «Собака лает»: МИД КНДР — о словах Трампа с трибуны ООН;
- Политика в спорте: Латвия присоединится к призывам отстранить РФ от участия в Олимпиаде;
- Спустить собак: украинские военные помешали работе наблюдателей ОБСЕ;
- Дышать невозможно: названы российские города с самым грязным воздухом.