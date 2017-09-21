Рыбинск, Ярославская область, 21 сентября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Рыбинске «Северный водоканал» приобрел технику, которая позволяет делать ремонт коммуникаций без снятия асфальта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Фото «Рыбинской недели» Рыбинские «разрушители»

Если раньше для ремонта или замены труб требовалось перекрыть дорогу для транспорта и срезать большой объем асфальта, то новая установка позволяет обходиться без этого. Купленная за 500 тысяч рублей техника делает гидравлический прокол грунта и через него «входит» под землю. Там она разрушает старую трубу в мелкий мусор, а затем протаскивает на ее место новую. «Разрушитель» — так называют эту технику — может протягивать трубу длиной до 100 метров. Установку можно использовать в течение всего года даже при минусовых температурах.

Начальник аварийно-диспетчерской службы «Водоканала» Василий Иванов сообщил, что «Разрушитель» приобретался под конкретные задачи и уже составлен план работы.

«Северный водоканал» купил два таких агрегата и собирается приобрести третью.