Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поприветствовал лидеров несуществующей страны Намбии, выступая перед делегациями африканских государств на Генеральной Ассамблее ООН. Видеозапись обращения опубликована на официальном канале Белого дома в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Для меня большая честь поприветствовать вас на этом обеде, вместе со мной собрались лидеры Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и Южной Африки», — заявил американский лидер.

Позже Трамп вновь упомянул Намбию, говоря о системе здравоохранения африканских стран. Он напомнил, что Гвинее и Нигерии пришлось бороться со вспышкой вируса Эбола.

«Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», — добавил он.

Впоследствии стало ясно, какую именно страну имел в виду глава США. В стенограмме речи Трампа, опубликованной на сайте администрации США, название страны исправлено на Намибию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года российские пранкеры Лексус и Вован разыграли члена Конгресса США Максин Уотерсот, рассказав ей от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о вмешательстве России в президентские выборы в стране Лимпопо. Уотерс восприняла эти сведения серьезно, пообещав запросить соответствующую информацию у разведывательных ведомств и в дальнейшем выпустить заявление по поводу «российской агрессии».

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