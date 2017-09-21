Ярославль, 21 сентября, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославле в начале октября выставят на всеобщее обозрение Кубок FIFA — главный трофей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Кубок мира ФИФА

В тур по 50 странам мира Кубок FIFA отправился из Москвы в начале сентября.

Он побывает в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми и Саранске. В Ярославле он окажется предположительно 11 или 12 октября. До декабря 2017-го кубок будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018-го посетит более 50 стран мира. В мае 2018 года кубок вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив путешествие в Москве 14 июня, накануне старта чемпионата мира.

За 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тысяч километров, его смогут увидеть более 40 миллионов человек

«Для нас большая честь — стать одним из 24 городов России, в которых побывает главный футбольный трофей планеты. Кубок выставим в открытом доступе на одной из центральных площадок города. Составляем большую интерактивную программу. Для всех любителей футбола это будет настоящий праздник», — написал губернатор Дмитрий Миронов на своей страничке в Facebook.

Кубок мира — главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении FIFA. В современном виде трофей существует с 1974 года. Он весит 6,175 кг и сделан из чистого золота. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах