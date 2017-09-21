Ярославль, 21 сентября, 2017, 10:04 — ИА Регнум. 20 сентября депутаты муниципалитета города Ярославля седьмого созыва собрались в зале заседаний на общее собрание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт муниципалитета г. Ярославля Общее собрание избранных депутатов

Напомним, в связи с сообщением о том, что в здании мэрии заложена бомба и массовой эвакуацией собрание оказалось под вопросом. Тем не менее, оно все же состоялось с задержкой на час. Исполняющий полномочия председателя муниципалитета Артур Ефремов еще раз поздравил коллег с избранием в муниципалитет города Ярославля.

Депутаты сформировали инициативную группу по подготовке первого заседания муниципалитета седьмого созыва, проведение которого запланировано на 5 октября. В ее состав вошли Игорь Бортников, Илья Горохов, Александр Дегтярев, Артур Ефремов, Павел Зиборов, Сергей Калинин, Вадим Канашкин, Владимир Молодкин, Евгения Овод, Илья Советов, Константин Шлапак. Таким образом, в инициативной группе оказались представители всех политических партий, получивших мандаты в муниципалитете седьмого созыва. Группе предстоит определить повестку первого заседания и проработать проекты решения муниципалитета, которые будут на нем рассмотрены. На первом заседании пройдут выборы председателя, его заместителя (или заместителей), формирование постоянных комиссий.

Первое заседание инициативной группы состоится 29 сентября. Оно будет открытым, и все желающие депутаты смогут на нем присутствовать.

Далее обратились к организационным вопросам. Все депутаты получили информационный сборник «Основы деятельности депутата муниципалитета города Ярославля», в котором изложены основные направления деятельности городского парламента: сведения о работе постоянных комиссий, порядок образования и регистрации фракций в муниципалитете, порядок формирования и функции Совета муниципалитета, основы деятельности депутата в избирательном округе, информация о работе помощников депутата, гарантии, обязанности, ограничения и запреты депутатов, в том числе осуществляющих полномочия на постоянной основе. Вновь избранные депутаты познакомились с системой электронного голосования.