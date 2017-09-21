Минск, 21 сентября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Дальнейшая активизация диалога и наращивание сотрудничества по всем направлениям между Белоруссией и Арменией в полной мере отвечают интересам народов двух стран. Об этом, как передает БЕЛТА, говорится в сообщении президент Белоруссии Александр Лукашенко, который от имени белорусского народа поздравил главу Армении Сержа Саргсяна с национальным праздником — Днем независимости.

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«Наши страны традиционно связывают прочные отношения дружбы, партнерства и взаимного уважения, — говорится в поздравлении. — Уверен, что дальнейшая активизация двустороннего диалога и наращивание сотрудничества по всем направлениям в полной мере отвечают интересам белорусского и армянского народов».

Напомним, 21 сентября в Армении отмечается День независимости. В этот день 26 лет назад был проведен референдум о выходе из состава Союза ССР и установлении независимой государственности.

94,99% граждан республики, имеющих избирательное право, ответили на этот вопрос утвердительно.