Ярославль, 21 сентября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. К 100-летнему юбилею комсомольской организации в Ярославле принято решение установить памятный знак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Википедия Памятник комсомолу установят в Ярославле

Наиболее обоснованным признано предложение об установке памятного знака на территории сквера «Встреча» напротив кинотеатра «Родина». Сквер находится вблизи улиц, названия которых в известной степени связаны с комсомольским движением — в том числе Республиканская, Свободы, Победы, проспект Октября и Октябрьский мост.

«Наша область готовится широко отметить юбилей ВЛКСМ. Ярославский комсомол сделал очень много и для региона, и для всей страны. Поэтому принято решение отметить эту знаменательную дату установкой объекта монументального искусства, призванного запечатлеть главные этапы истории ВЛКСМ, вклад комсомольцев и молодежи в развитие Отечества и защиту Родины» — говорит почетный гражданин города Ярославля, заслуженный работник культуры РФ Владимир Извеков.

С 15 сентября по 1 декабря оргкомитет принимает конкурсные заявки по проекту памятного знака. Обязательное условие проекта — сохранение всех деревьев на территории сквера. В конкурсе могут принимать участие профессиональные архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры и студенты профильных специальностей. Председатель экспертного совета — Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, народный художник СССР и России.