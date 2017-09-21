Москва, 21 сентября, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Рубль 20 сентября заметно укрепился благодаря продажам доллара, росту нефти и налоговому периоду, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Американская валюта торговалась под давлением большую часть дня, опасаясь «мягкой» риторики Федрезерва, и это послужило важным драйвером снижения пары, которая сползла от уровней выше 58 рублей до 57,68 рубля, финишировав вблизи дневных минимумов», — отметил эксперт.

Российская валюта перешла к коррекции после нескольких дней снижения. И во многом благодаря позитивной динамике нефти. Баррель Brentдобрался до пятимесячных максимумов, наконец-то пробив отметку 56. Участники рынка проигнорировали рост запасов и добычи в США, поскольку, вероятно, сочли, что данные искажены из-за недавних ураганов и не отражают фундаментальной картины на рынке.

«При этом нефть с оптимизмом ждет встречи мониторингового комитета ОПЕК22 сентября, надеясь услышать комментарии на тему движения рынка в сторону баланса. Ралли Brent вкупе с ослаблением доллара оказали ощутимую поддержку рублю, который также начинает ощущать на себе присутствие налогового периода в РФ», — пояснил Ковалев.

Но уже сегодня, 21 сентября, по его мнению, российская валюта вернется к снижению. Доллар резко вырос по всему спектру рынка на «ястребиных» заявлениях Федрезерва, который пообещал повысить ставку в декабре. Комментарии Йеллен в рамках пресс-конференции тоже были оптимистичными. И это сулит «американцу» значимую поддержку в среднесрочной перспективе.

«Ограничить негатив с этого фронта может дорожающая нефть, но данного фактора будет недостаточно, чтобы помешать подъему пары доллар/рубль. Так, уже на открытии торгов котировки, вероятно, вернутся выше 58 рублей с первичной целью на 58,30 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: У рубля есть поводы для удорожания