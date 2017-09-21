Ярославль, 21 сентября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Началось бурение скважин под сваи для нового моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Следующим этапом станет полный демонтаж моста

Автодорожный мост через реку Которосль связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70%, отдельные конструкции — на 100%. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств. Из федерального бюджета на реконструкцию моста было выделено 642 миллиона. Проектом предусмотрены четыре опоры: две в русле реки и две береговые. Всего будет установлено 50 свай. Из них большинство придется на русловые опоры — по 18 на каждую. Первая свая уже забетонирована. Одновременно на объекте идут работы по переносу сетей.

«Мы даже немного опережаем график. Уже полностью перенесены телефонные кабели, остался только газопровод. Сейчас мы делаем горизонтально-наклонное бурение под дном реки и будем затаскивать туда трубу», — сказал представитель компании МИСК, руководитель проекта Андрей Кононенко.

Следующим большим этапом работ станет полный демонтаж старого моста, после чего подрядчик будет надвигать новое металлическое пролетное строение.