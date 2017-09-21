Париж, 21 сентября, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ядерная сделка с Ираном больше не является защитой против растущей силы Тегерана в регионе, сообщает 21 сентября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Нам нужно согласие по сделке 2015 года. Но достаточно ли этого? Этого недостаточно, если учитывать возросшее влияние Ирана в регионе», — подчеркнул президент Франции.

Данное высказывание Макрон сделал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, где состоялась встреча министров Ирана и шести мировых держав, подписавших соглашение в 2015 году.

Другие страны-участники соглашения, настаивают на том, что нужно придерживаться прежних договоренностей, однако Франция считает, что их можно улучшить.

Особую позицию занимают США, после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа, мнение Вашингтона изменилось: если прежний президент Барак Обама поддерживал переговоры с Ираном, то Трамп выступает за разрыв соглашения с данной страной.

Напомним, в 2015 году постоянные члены СБ ООН и Германия с одной стороны, а также Иран с другой, подписали соглашение, по условиям которого Иран отказывается от своей ядерной программы в обмен на частичное снятие санкций.