Багдад, 21 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Центральное правительство Ирака в Багдаде опасается, что, если произойдет отделение курдов, страна может распасться окончательно, пишет 20 сентября Die Zeit.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

«Мы не позволим произойти разделению Ирака», — неоднократно заявлял премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики также отмечает, что «не потерпит создания на севере Ирака второго Израиля».

Лидер организации «Бадр» (Верховного Совета исламской революции в Ираке) Хади аль-Амери опасается худшего: гражданской войны между иракскими арабами и курдами.

Несмотря на это, курды продолжают готовиться к проведению референдума о независимости. Глава курдской автономии Масуд Барзани подчеркивает, что они стремились к независимости с 1990-х годов.

«У нашей нации есть стремление к свободе, — отмечает он. — Наконец мы имеем возможность создать светлое будущее для нас и для наших детей».

Напомним, 15 сентября на первом заседании парламента Иракского Курдистана после двухлетнего перерыва в его деятельности было одобрено проведение в регионе референдума о независимости, который должен состояться 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Багдаде опасаются не только проведения референдума, а того, что голосование будет проходить не только на территории Иракского Курдистана, но и в других регионах страны, например, в богатой нефтью провинции Киркук.

В случае положительного исхода голосования курды могут начать процедуру размежевания с Багдадом, что значительным образом изменит расклад сил на Ближнем Востоке.