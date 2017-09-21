Новосибирск, 21 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Ученые из Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН и Новосибирского госуниверситета провели ряд исследований и спрогнозировали, что через 20 млн лет континент Евразия может расколоться на две части, а озеро Байкал превратится в океан. Об этом 20 сентября сообщило официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Kirsten Buerger Байкал. Шаман скала

«В земной коре, прямо посередине Евразии, находится огромный раскол — Байкальская рифтовая зона. Он постепенно расширяется, и, если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 млн лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан», — говорится в издании.

Ученые проанализировали процессы накопления отложений во впадинах зоны и пришли к выводу, что 5−7 млн лет назад тектоническая активность в регионе резко возросла: днища впадин углубляются на 3−4 мм в год, а горы вокруг озера растут со скоростью 5−6 мм в год. На основе проведенного анализа сделан прогноз о сроках разделения континента.

Ранее подобного полного обзора по Байкальской рифтовой зоне не делали. Геологи исследовали ее отдельные части, в то время как обобщающие работы касались только центральной зоны региона — впадины озера Байкал.

Напомним, санитарно-бактериологические исследования вод Байкала в зоне расположения турбаз выявили многократное превышение допустимого уровня фекального загрязнения. Подобные результаты были получены по итогам экспедиции, которая проходила с 9 по 12 августа.