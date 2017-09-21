Вашингтон, 21 сентября, 2017, 08:45 — ИА Регнум. 21 сентября 2017 года свой 70-летний юбилей празднует культовый писатель Стивен Кинг, создатель множества миров, чьи романы получили многочисленные экранизации.

Скриншот страницы firewireblog.com Стивин Кинг

Кинг родился в 1947 году в городе Портленде (штат Мэн, США), его отец в пошлом был моряком, его тяготила семейная жизнь. Когда будущему «королю ужасов» было два года, отец ушел из семьи. Долгое время его судьба была неизвестна, пока журналисты не узнали, что он завел другую семью и прожил до 1980 года.

Первым самостоятельным произведением Кинга был рассказ «Мистер хитрый кролик», он написал его в возрасте семи лет. С 1959 года он и его брат начали издавать городскую газету, тогда он познакомился с творчеством Говарда Лавкрафта.

В 1960 году вышел сборник «Люди, места и вещи», который мальчик написал совместно с Крисом Челси. К 14 годам Кинг уже активно писал рассказы. В 1965 году издательство Comics Review впервые приняло к публикации его рассказ «Я был подростком, грабившим могилы».

В 1971 году Кинг женился и стал работать преподавателем английского языка. Однажды писатель выкинул в мусорку черновик романа «Кэрри», его жена нашла роман и настояла на том, чтобы тот написал продолжение. Писатель создал первый роман «Стрелок» из цикла «Темная башня», а также «Бегущий человек» в 1982 году, в 1996 году вышла «Зеленая миля».

19 июня 1999 года Кинга сбила машина, он попал в больницу. У него было повреждено легкое, сломана бедренная кость, он также получил ранение головы. Писатель был на аппарате искусственного дыхания около 20 дней — до 9 июля 1999 года. Впоследствии он не мог сидеть более 40 минут из-за появляющейся через некоторое время боли.

Из-за этого в 2002 году Стивен Кинг объявил о том, что прекращает писать, затем он сказал, что вернулся к творчеству, но пишет совсем в другом темпе. Писатель объяснил его падение возрастом и изменившимися обстоятельствами жизни.

В 2001 году он выпускает роман «Ловец снов», в 2004-м — выходит последняя книга из цикла «Темная башня». В 2009-м ему удается опубликоватьпроизведение «Под куполом». Последней книгой писателя стала книга «Пост сдал», являющаяся третьим романом в цикле «Мистер Мерседес», она вышла 7 июня 2016 года.

Стивен Кинг женат на писательнице Табите Кинг, его двое сыновей также публикуют свои рассказы. Один из его детей — Джозеф Хиллстром Кинг, публикуется под псевдонимом Джо Хилл. Его перу принадлежат такие книги, как «Призраки 20-го века» и «Коробка в форме сердца».