Санкт-Петербург, 21 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 8 сентября на заседании пяти членов Временного правительства решено отдельную политическую контрразведку совершенно упразднить. Военная контрразведка сосредоточивается исключительно в военном ведомстве, а уголовный розыск возлагается на уголовную милицию.

Тайная полиция до революции

Окончательное решение отложено до разработки министром внутренних дел подробного проекта организации уголовного сыска с тем, чтобы органам уголовного сыска были подведомственны и те политические преступления, которые носят характер уголовно-наказуемых деяний.

После революции был упразднен департамент полиции, все охранные отделения и уничтожен политический сыск. Была сохранена лишь военная контрразведка исключительно для военных целей. Однако, вскоре после этого деятельность военной контрразведки была расширена отчасти путем отдельных поручений, даваемых военной контрразведке правительством, отчасти в силу самовольного присвоения органами контрразведки политических функций. Произошло это на почве борьбы с большевиками.

«Известия» пишут: министерством внутренних дел разосланы на места руководящие указания о деятельности комиссаров. Согласно этим указаниям общее управление лежит на комиссарах, которые назначаются по соглашению с комитетами обвиненных общественных организаций и являются представителями Временного правительства на местах. Постановления комитетов общественных организаций могут иметь силу только за подписью комиссаров.

Состоялось второе заседание организационного бюро по созыву Демократического совещания, на котором присутствовали представители ВЦИК, городской думы и ИК СКД. Обсуждались технические вопросы.

«Известия» пишут, что министерство внутренних дел разослало на места циркуляр, где говорится:

«В некоторых местностях общественные комитеты выразили за последнее время неодобрение избранным ими ранее комиссарам… Министерство внутренних дел указывает, что впредь освобождение комиссаров от должности будет производиться ведомством лишь в тех случаях, когда их несоответствие задачам управления будет достаточно мотивировано и необходимость замены их другими лицами будет вполне доказана».

Рабочая секция Петроградского Совета утвердила президиум из шести большевиков (Федоров, Володарский, Юренев, Рязанов, Красиков и Залуцкий), трех представителей от фракции эсеров и двух от меньшевиков.

Докладчик о разгрузке Сахаров сообщил, что предполагается эвакуировать из города не менее чем 500 000 человек. В среднем предполагается сокращение населения столицы на 7000 человек ежедневно. Затем докладчик огласил ряд мер, принятых комиссией по разгрузке.

Митинг в Петрограде

После прений решено создать комиссию по разгрузке Петрограда из представителей рабочих организаций, которая должна к следующему заседанию рабочей секции представить подробный доклад.

Чикоидзе выступил с докладом о вооружении рабочих. Он говорит, что, когда комитет по борьбе с контрреволюцией принял решение положить прочное основание рабочей милиции, оказалось, что рабочие организации уже сами приступили к этой работе. Комитет составил инструкцию, разграничивающую сферу деятельности городской и рабочей милиции. Всего предполагается вооружить пока до 8000 человек. В основание вооружения рабочей милиции положено строгое выборное начало. В ней принимают участие все рабочие организации, а также и революционный комитет по борьбе с контрреволюцией при ВЦИК.

В результате открытых прений выяснилось, что рабочая секция считает существование рабочей милиции необходимым. Решено вынести этот вопрос на пленарное заседание Петроградского Совета.

Далее обсуждался вопрос о циркулярах министерства труда о недопущении общих рабочих собраний на фабриках и заводах в рабочее время и о неоплате труда членов заводских комитетов. Принята следующая резолюция:

«Обсудив последние циркуляры министерства труда и считая, что они вредят самостоятельности и организации рабочих, рабочая секция Петроградского Совета Р. и С. Д. требует немедленной отмены этих циркуляров, и в первую очередь отмены циркуляра о лишении заработной платы членов ф.-з. комитетов».

На заседании солдатской секции Петроградского Совета после вступительной речи председателя секции Завадье слово берет для доклада вновь назначенный главнокомандующий Петроградским военным округом Полковников:

«Естественно, что мое первое выступление происходит здесь, в представительном органе петроградского гарнизона… Моя программа — ввести порядок и округе и провести в армии сознательную и сильную дисциплину. Эту программу я намерен проводить через командный состав, который находится и очень тяжелом положении. Печальные дни корниловской авантюры сделали особенно тяжелым положение офицеров. Я уверен, чти при совместной работе мы сметем эти шероховатости между офицерами и солдатами» и т. д.

Петроградский гарнизон

После речи главнокомандующего собрание переходит к вопросу о распылении полков, по которому выступают с заявлениями представители полков, отправленных на фронт. Представитель 176-го полка Гончаров объясняет вывод войск из Петрограда желанием оставить столицу без революционных войск. Теперь необходимо вернуть эти войска и в будущем отправлять лишь те части, которые действительно необходимы на фронте. Представитель Павловского полка Мирзоев также обвиняет штаб округа за приказ о выводе войск. Представитель гвардейского Московского полка Чигин рассказывает, в каких ужасных условиях находился посланный полк на позициях, без хлеба, с большим количеством больных и не способных к труду.

Представитель Гренадерского полка Криволапов заявляет, что их эшелон гнали с места на место без еды и обоза. Представитель 1-го запасного полка Ананьев говорит о мытарствах своего полка, пережитых после событий 3−5 июля.

Прения по вопросу о выводе революционных войск из Петрограда прерываются появлением Верховского, который произносит ту же речь, которую говорил вчера в Бюро ВЦИК. Далее продолжаются прения по вопросу о выводе войск, и секция принимает следующую резолюцию:

«Общее собрание солдатской секции Р. и С.Д., обсудив вопрос о распылении полков Петрограда, признает, что в Петрограде фактически было произведено расформирование ряда полков, не вызываемое соображениями стратегическими. Вывод некоторых полков носил характер недопустимой огульной кары полков, из которых часть полков принимала участие в событиях 3−5 июля. Приказ о выводе остатков семи полков был отдан накануне Корниловского восстания и грозил оставить Петроград без защиты в случае натиска корниловских войск. Ввиду этого солдатская секция признает, что эти полки не должны в полном составе выводиться из Петрограда; отправление маршевых рот или рабочих команд должно производиться только по соображениям военной необходимости и с согласия совещания при главнокомандующем; части полков, выведенные без военной необходимости, должны быть возвращены в Петроград. Вместе с тем собрание настаивает на реорганизации штаба Петроградского военного округа в полном согласии с солдатской секцией Совета».

Эту резолюцию решено довести немедленно до сведения главнокомандующего, для принятия необходимых мер. Собрание закрывается.

«Свободная жизнь» пишет, что ЦК РСДРП (б) постановил большевистской фракции Исполкома Петросовета добиваться составления нового Исполкома на началах пропорциональности, т. е. введения в президиум наряду с семью членами бывшего президиума, представляющего меньшевиков и эсеров, такого же числа от большевистской фракции.

Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце

Общеармейский комитет при Ставке, обсудив доклад Кирсанова (члена комитета) о содержании в Быхове арестованных по делу Корнилова и принимая во внимание,

«что охрана несется частью, участвовавшей в преступном выступлении Корнилова… Что таковые условия содержания арестованных не только являются полным нарушением всех законов в угоду контрреволюционным элементам, но и крайне опасно для республики… постановил обратиться в Совет Республики с просьбой принять все меры к восстановлению законности и безопасности государства…

При этом комитет считает своим долгом довести до сведения Совета, что лишь скорейшее разрешение этого вопроса может предотвратить стихийное выступление действующей армии, с глубоким негодованием следящей за ничем не объяснимыми послаблениями тем, которых революционные войска определенно считают врагами Республики».

Хлебный паек увеличен до ¾ фунта в день на человека и ещё ¾ фунта по добавочной карточке для лиц физического труда.

«Свободная жизнь» печатает письмо из Екатеринослава. Сообщается, что рабочими Брянского завода вынесена резолюция:

«Заслушав доклад представителей конференции фабрично-заводских комитетов и революционных организаций г. Харькова, общее собрание рабочих постановило: ввиду явного саботажа производства и локаутной политики фабрикантов и заводчиков и принимая во внимание, что Временное правительство не принимает никаких мер против изменников свободы и разрушителей производства, а даже способствовало им, созывая Московское совещание, мы заявляем, что такого Временного правительства мы не можем признать. Только при единении всех рабочих, солдат и крестьян, только при поддержке друг друга мы добудем себе лучшую будущность. Просим передать харьковским рабочим, что мы будем солидарны с ними и выступим активно, когда нам будет объявлено о том через заводские комитеты и Советы».

Румчерод (ЦИК Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы) делает заявление о корниловщине.

«Выражая волю армий Румынского фронта и демократии Одесского округа, Румчерод заявляет:

«Попытки затушевать сущность Корниловского заговора, соглашательство с изменниками и той частью буржуазии, которая несет моральную ответственность за корниловщину, вызовут взрыв негодования демократии фронта. Корнилов, мятежные генералы и все лица, виновные в организации заговора, должны быть преданы военно-революционному суду. Послабление будет оскорблением армии, подорвет революционную дисциплину, вызовет недоверие к действиям правительства. Правительство должно реорганизовать Ставку, удалить из высшего командного состава лиц, не заявивших себя определенными сторонниками Временного правительства.

Румчерод всемерно поддерживает Временное правительство и именно поэтому не только вправе, но обязан заявить: «Только ведя решительную борьбу по всему фронту контрреволюции, Временное правительство укрепит в армии и тылу уверенность, что революционная демократия имеет в его лице защитника революции и сплотит около себя революционные силы страны».

Митинг на фронте

«Известия» печатают резолюцию, принятую на заседании всех краевых центров на Кавказе, в которой выражается протест против присутствия во власти кадетов и представителей цензовых элементов.

На заседании большого круга в Новочеркасске утром и вечером заслушиваются речи делегации ВЦИК: Скобелева, Лазуренко, Мельникова, Тесленко и других и ведутся прения по ним.

«Известия» пишут:

«В последнем заседании главного комитета объединенной промышленности решено, что предприятия не будут оплачивать членов завкомов, цеховых старост, членов Советов (за время их заседаний). Решение это комитет предложил всем провести в жизнь не позднее 15 сентября.

Петроградское же общество фабрикантов и заводчиков разослало циркуляр, где предлагает членам общества категорически отклонять требование рабочих о принятии на работу исключительно членов профсоюзов».

В Москве состоялось заседание военной организации при московском комитете РСДРП. Заслушан доклад Аросева по текущему моменту. Среди ряда практических мер Аросев предлагает:

«Военная организация должна принять деятельное участие в создании Красной Гвардии. Во-вторых, военная организация через посредство солдат должна взять на себя организацию в деревне беднейших крестьян-пролетариев и сельхозрабочих в особый профсоюз, который можно было бы противопоставить зажиточным слоям крестьянства».

По текущему моменту принимается большевистская резолюция, принятая на Московском Совете, с поправкой, что наряду с вооружением рабочих нужно вооружить и революционных крестьян.

Красная гвардия на Пятницкой улице

По вопросу о Красной Гвардии Аросев указывает, что создана техническая комиссия из шести человек: трое от военного бюро и трое от рабочих, для согласования деятельности рабочих и солдат по созданию Красной Гвардии. На обязанности комиссии лежит выработка устава, программы занятий и тактики уличного боя.

По вопросу о недопущении большевистской литературы на фронт, и в частности газеты «Социал-демократ», решено в конце недели организовать кампанию протеста.

Аросев докладывает собранию, что в Бутырской тюрьме уже несколько дней голодают солдаты-большевики, так как им не предъявлено никакого обвинения.

Решено в частях войск поднять широкую агитацию и посылать делегации в Совет с требованием немедленного освобождения голодающих товарищей и других арестованных членов партии большевиков. Бюро поручается выпустить не позже вторника листовку о голодающих товарищах.

ЦК РСДРП (объединенной) большинством девять голосов против семи, при двух воздержавшихся принял резолюцию, где находит необходимым коалицию с цензовыми элементами,

«Причем, в случае образования такового коалиционного правительства, должен быть решен вопрос о создании такого представительного учреждения, перед которым могло бы быть ответственно все правительство в целом до Учредительного Собрания.

В случае отказа цензовых элементов участвовать во власти совместно с демократией на вышеизложенных условиях, партия будет настаивать, чтобы объединенная демократия взяла на себя образование Временного правительства до созыва Учредительного собрания в установленный уже срок. Такое правительство должно быть ответственно перед постоянными учреждениями, представляющими объединенную демократию».