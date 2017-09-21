Пекин, 21 сентября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому по состоянию на 21 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,5867 юаня за доллар. Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, на этот раз доллар США отыграл еще 197 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Ослабление национальной валюты КНР произошло вскоре после стремительного роста юаня, зафиксированного в начале сентября. Напомним, менее чем за три недели китайская валюта укрепилась более чем на 1500 базисных пунктов, пишет «Чжунго жибао».

В заявлении главного финансового регулятора страны подчеркивается, что ослабление юаня вызвано финансовой активностью третьих стран на международном рынке. При этом колебания курса не влекут последствия для темпов восстановления национальной экономики Китая.

Ослабление юаня было накануне спрогнозировано рядом западных экспертов, которые полагают, что до конца октября паритетный курс китайской валюты к доллару США установится на отметке 6,7 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 20 сентября паритетный курс национальной валюты КНР к американскому доллару составил 6,5670 юаня за доллар. Таким образом, ЦБ КНР ослабил китайскую валюту еще на 140 базисных пунктов.