Вашингтон, 21 сентября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен аннулировать ядерную сделку с Ираном, передает телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что Трамп примет окончательное решение по этому вопросу до 15 октября. Президент даст Конгрессу 60 дней, в течение которых парламентарии должны решить, стоит ли вновь вводить санкции против Ирана, снятые в рамках ядерной сделки.

По данным NBC, у Трампа есть и другой вариант действий, согласно которому он даст европейским союзникам США 90 дней на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана. Эти действия еще обсуждаются.

20 сентября Трамп сообщил журналистам, что уже принял решение, однако не озвучил, какое именно. В свою очередь госсекретарь США Рек Тиллерсон заявил, что президент не делился подробностями ни с кем за пределами своей команды.

Ранее представитель Евросоюза по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини по итогам министерской встречи на полях Генассамблеи ООН заявила, что Совместный всеобъемлющий план действий, разработанный в 2015 году «шестеркой» и Ираном, работает, сделка сохранена и возобновления переговоров по соглашению не требуется.