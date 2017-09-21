Москва, 21 сентября, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В России за неделю (12−18 сентября) инфляция оставалась на нулевом уровне. В августа и в начале сентября дефляция составляла 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю на 0,8% подорожали куриные яйца. Масло сливочное, молоко, сметана, рис и пшено стали дороже на 0,2−0,3%.

При этом цены на сахар-песок снизились на 2,1%, крупу гречневую — на 1,0%, масло подсолнечное — на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук и морковь — 2,7−4,6%, яблоки — 1,9%.

В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2,1% и 1,6% соответственно.

Бензин автомобильный и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам августа в России была зафиксирована рекордная дефляция в размере 0,5%, а годовая инфляция составила 3,3%.

Напомним, по прогнозам МЭР, инфляция в сентябре 2017 года составит 0,0−0,1%, а в годовом выражении инфляция замедлится до 3,1−3,2%.

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