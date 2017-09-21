Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал «собачьим лаем» выступление президента США Дональда Трампа, который с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что полностью уничтожит Северную Корею, сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

«Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон», — заявил глава северокорейской дипломатии журналистам.

Ли Ён Хо использовал выражение «собачий сон», которое в корейском языке означает нечто бессмысленное, абсурдное. Выступление представителя Северной Кореи в ООН намечено на 22 сентября. Также ожидается встреча Ли Ён Хо в Нью-Йорке с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.

Накануне Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США придется «полностью уничтожить» КНДР в случае угрозы для самих себя или для своих союзников. Кроме того, он выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций ООН против КНДР, призвав активизировать и расширить эти меры

Президент США вновь призвал руководство Северной Кореи признать денуклеаризацию единственным вариантом будущего, однако при этом не дал Пхеньяну никаких гарантий безопасности.

Также в своем Twitter он назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. «Разговаривал вчера с президентом Южной Кореи Муном. Спросил, как поживает Человек-ракета. В Северной Корее формируются длинные очереди за топливом. Плохо!» — написал президент США.

В Пентагоне уже не столь воинственны: накануне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон ищет мирного решения кризиса на Корейском полуострове.

«Мы разбираемся с кризисом в Северной Корее в рамках международного процесса, и мы продолжим действовать в том же ключе. Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон прилагает все усилия к тому, чтобы кризис был разрешен дипломатическими средствами», — сказал Мэттис.

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18 сентября о том, что с Пхеньяном «исчерпана возможность диалога», заявляла постпред США в ООН Никки Хейли. Тогда же и Мэттис сказал, что к «военному решению» вопроса с КНДР Вашингтон готов.

Китай со своей стороны заявил, что не приемлет любые угрозы применения силы в отношении КНДР, так как это подрывает хрупкий баланс сил в регионе и противоречит мирному разрешению конфликта между Пхеньяном и Сеулом. Так официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан обозначил позицию властей КНР по вопросу разрешения кризиса на Корейском полуострове.

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Напомнив о многочисленных заявлениях властей США о готовности применить военную силу, Лу Кан подчеркнул, что Вашингтону следует играть более конструктивную роль в процессе деэскалации конфликта на Корейском полуострове.

Причем на фоне воинственной риторики Пхеньяна в адрес Вашингтона, Сеула и Токио в США растет число сторонников военной операции против КНДР. По данным Gallup, большинство американцев, кажется, готовы поддержать военную операцию против КНДР, по меньшей мере в качестве последнего средства».

«Более конкретно, 58% опрошенных утверждают, что они выступят за военную операцию против КНДР, если США не смогут с помощью экономических и дипломатических шагов добиться своих целей», — сказала аналитик организации Лидия Саад, подчеркнув, что этот показатель намного больше, чем в 2003 году, когда за столь решительные меры выступало 47%.

Поддержка военного решения выше среди представителей Республиканской партии: до 82% республиканцев положительно относятся к вероятности военной операции в случае провала мирных инициатив. Среди демократов этот показатель составил 37%.

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Серьезно выросло в целом и количество тех, кто выступает за силовое решение северокорейской проблемы: в успехе мирных инициатив уверена половина опрошенных, тогда как в 2003 году три четверти граждан США были уверены, что вопрос возможно решить мирным путем.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Его мощность была оценена военными Японии и Южной Кореи в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против Северной Кореи. Принятая резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.