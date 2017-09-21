МИД КНДР о словах Трампа с трибуны ООН: «Собака лает»
Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал «собачьим лаем» выступление президента США Дональда Трампа, который с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что полностью уничтожит Северную Корею, сообщает агентство Yonhap.
«Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон», — заявил глава северокорейской дипломатии журналистам.
Ли Ён Хо использовал выражение «собачий сон», которое в корейском языке означает нечто бессмысленное, абсурдное. Выступление представителя Северной Кореи в ООН намечено на 22 сентября. Также ожидается встреча Ли Ён Хо в Нью-Йорке с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.
Накануне Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США придется «полностью уничтожить» КНДР в случае угрозы для самих себя или для своих союзников. Кроме того, он выразил благодарность России и Китаю за поддержку новых санкций ООН против КНДР, призвав активизировать и расширить эти меры
Президент США вновь призвал руководство Северной Кореи признать денуклеаризацию единственным вариантом будущего, однако при этом не дал Пхеньяну никаких гарантий безопасности.
Также в своем Twitter он назвал Ким Чен Ына Человеком-ракетой. «Разговаривал вчера с президентом Южной Кореи Муном. Спросил, как поживает Человек-ракета. В Северной Корее формируются длинные очереди за топливом. Плохо!» — написал президент США.
В Пентагоне уже не столь воинственны: накануне министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон ищет мирного решения кризиса на Корейском полуострове.
«Мы разбираемся с кризисом в Северной Корее в рамках международного процесса, и мы продолжим действовать в том же ключе. Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон прилагает все усилия к тому, чтобы кризис был разрешен дипломатическими средствами», — сказал Мэттис.
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18 сентября о том, что с Пхеньяном «исчерпана возможность диалога», заявляла постпред США в ООН Никки Хейли. Тогда же и Мэттис сказал, что к «военному решению» вопроса с КНДР Вашингтон готов.
Китай со своей стороны заявил, что не приемлет любые угрозы применения силы в отношении КНДР, так как это подрывает хрупкий баланс сил в регионе и противоречит мирному разрешению конфликта между Пхеньяном и Сеулом. Так официальный представитель министерства иностранных дел КНР Лу Кан обозначил позицию властей КНР по вопросу разрешения кризиса на Корейском полуострове.
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Напомнив о многочисленных заявлениях властей США о готовности применить военную силу, Лу Кан подчеркнул, что Вашингтону следует играть более конструктивную роль в процессе деэскалации конфликта на Корейском полуострове.
Причем на фоне воинственной риторики Пхеньяна в адрес Вашингтона, Сеула и Токио в США растет число сторонников военной операции против КНДР. По данным Gallup, большинство американцев, кажется, готовы поддержать военную операцию против КНДР, по меньшей мере в качестве последнего средства».
«Более конкретно, 58% опрошенных утверждают, что они выступят за военную операцию против КНДР, если США не смогут с помощью экономических и дипломатических шагов добиться своих целей», — сказала аналитик организации Лидия Саад, подчеркнув, что этот показатель намного больше, чем в 2003 году, когда за столь решительные меры выступало 47%.
Поддержка военного решения выше среди представителей Республиканской партии: до 82% республиканцев положительно относятся к вероятности военной операции в случае провала мирных инициатив. Среди демократов этот показатель составил 37%.
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Серьезно выросло в целом и количество тех, кто выступает за силовое решение северокорейской проблемы: в успехе мирных инициатив уверена половина опрошенных, тогда как в 2003 году три четверти граждан США были уверены, что вопрос возможно решить мирным путем.
В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Его мощность была оценена военными Японии и Южной Кореи в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против Северной Кореи. Принятая резолюция 2375 установила самый строгий санкционный режим ООН в XXI веке.