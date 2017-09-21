Чем грозят России обвинения в захвате и оккупации стран: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 сентября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Виноваты евреи? Порошенко призвал ООН признать «голодомор» геноцидом;
- Миротворческая миссия: Пенс и Порошенко не дождались выступления Сергея Лаврова;
- Комментарий: рассказы и обвинения вокруг учений «Запад 2017» — пиар, но опасный пиар;
- Экономические последствия: Путин предложил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ;
- Не станет неожиданностью: нижегородского губернатора «отправили» в отставку.