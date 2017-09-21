Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Демонстративный уход вице-президента США Майка Пенса с заседания Совета Безопасности ООН перед выступлением главы МИД России Сергея Лаврова говорит об отсутствии точек соприкосновения у Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразил в своем микроблоге сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Майкл Пенс

«Демонстративный уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН — ясный сигнал, что у нас с администрацией США почти нет точек соприкосновения», — написал Пушков в Twitter и подчеркнул, что в этой связи не стоит питать иллюзий.

Напомним, 20 сентября в Совбезе ООН были подняты вопросы миротворческих операций. Перед тем как на трибуну должен был выйти Сергей Лавров, зал заседаний покинули президент Украины Петр Порошенко и американский вице-президент Майк Пенс. При этом Порошенко удалился с заседания сразу после собственной речи, а Пенс — через несколько минут.

Можно предположить, что Пенс и Порошенко своим уходом выразили отношение к словам главы МИД РФ, который заявил о перспективе взаимодействия ООН и ОБСЕ в случае одобрения российской инициативы по миротворческой миссии на юго-востоке Украины.

«Есть перспективы у взаимодействия между ООН и ОБСЕ. Такую возможность предполагает российская инициатива: учредить миссию ООН по охране СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с целью содействия строгому и всеобъемлющему выполнению Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко, выступая на Совбезе ООН, призвал к скорейшему введению в регион миротворцев. С его точки зрения, они должны быть размещены на территории, неподконтрольной Киеву, и изолировать ДНР и ЛНР от границы с Россией. Москва же предлагает ввод миротворцев непосредственно на линию соприкосновения сторон конфликта для предотвращения обстрелов, нарушающих режим прекращения огня.

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