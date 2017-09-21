Дамаск, 21 сентября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Российский взвод из 29 человек и сирийские ополченцы, которые были блокированы пошедшими в наступление боевиками группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Хамы, вырвались из окружения при помощи ВКС РФ и отряда деблокирования. Видео авиаударов по членам незаконных вооруженных формирований опубликовал телеканал RT.

geralt Огненный шар

На видеозаписи видно, как в ходе операции по прорыву окружения боевиков российские самолеты наносят удар по скоплению военной техники террористов.

Напомним, ранее боевики террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли попытку наступления в районе города Хама, в результате чего взвод российской военной полиции попал в окружение. Несколько часов 29 военных РФ и сирийские ополченцы отбивали атаки численно превосходящего противника. В результате обстрелов получили ранения трое граждан РФ.

После совместной операции ВКС России и отряда по деблокированию военные были освобождены.