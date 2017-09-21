Москва, 21 сентября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Министерство природы РФ составило список из 20 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщают 20 сентября «Известия» со ссылкой на государственный доклад ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В список вошли Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

По данным издания, уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Отмечается, что за последние три года в России значительно ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу, что, в свою очередь, привело к росту различных заболеваний. Так, в 2014—2016 годах заболеваемость астмой в России, связанная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в 1,5 раза.

«Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения», — говорится в докладе.

В Роспотребнадзоре отметили, что основные причины плохого качества воздуха в российских городах заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных.

Напомним, 15 сентября министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской назвал 15 регионов страны, которые, по оценкам экологов, наиболее неблагоприятны с точки зрения атмосферного воздуха и накопления отходов.