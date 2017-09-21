Южно-Сахалинск, 21 сентября, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Запредельно дорогие авиабилеты и отсутствие делового подхода мешают развитию туризма на Сахалине. Региональные власти в очередной раз задумались о субсидировании рейсов из городов Дальнего Востока. Сахалинцы требуют взвешенного подхода и грамотных экономических расчетов при строительстве крупных туристических объектов.

Алексей Лукашевич Сахалин — скалистые берега

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Предложение о субсидировании авиаперевозок на Сахалин и обратно из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре внесло в правительство области региональное агентство по туризму. Его ещё должен одобрить губернатор Олег Кожемяко.

Предполагается, что билеты с субсидированной стоимостью будут продаваться два раза в неделю и только со 2 января по 31 марта — то есть в горнолыжный сезон. При этом в агентстве подчеркнули, что областная субсидия будет поддерживать «весь самолет», а не только отдельные категории пассажиров, например, горнолыжников. Поэтому воспользоваться льготами смогут и жители Сахалина и Курил.

Однако ставку региональное агентство делает все-таки на увеличение въездного туризма, а не на повышение мобильности местного населения.

«Предполагается, что благодаря субсидиям цены на авиаперелеты снизятся в среднем на 20—30%. Например, улететь из Владивостока в Южно-Сахалинск можно будет не за 14 тыс. рублей, как сейчас, а за 9. Перелет из Хабаровска и обратно обойдется в 8 тыс. рублей вместо нынешних 13, из города Юности в островную столицу можно будет добраться за 7,4 тыс.», — сообщила руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова ИА «Сахалин. Инфо».

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Между тем не так уж и давно область заложила на субсидирование перелетов на Сахалин организованных туристических групп 12 млн рублей. Однако сколько-нибудь заметного улучшения ситуации это не принесло.

«Сахалин и Курилы? Нет, у нас нет никаких предложений от сахалинских туроператоров. Мы о них даже не слышали. Даже пока не представлю, что это такое», — сказала в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор одного из старейших в Хабаровске туристических агентств «Трэвэл Люкс-ДВ» Наталья Балашова.

Можно сколько угодно субсидировать перелеты, но если про то, что на Сахалине есть туризм, не знают даже соседи, положительный результат маловероятен.

Беспрецедентно дорогие авиаперелеты как самое главное препятствие для развития туризма на Сахалине и Курилах отметили и побывавшие с визитом в регионе представители международного туристического гиганта NUI Group.

«Запредельно дорогая транспортная составляющая перекрывает все, вместе взятые, перспективы, попытки делать рекламу, любые, самые навороченные, турпродукты», — отметили представители туроператора.

Несмотря на то, что договор о сотрудничестве региональное агентство по туризму и TUI Group заключили еще в марте, каких-то реальных шагов до сих пор не сделано — у туроператора не сложилось понимания туристических перспектив региона.

«Если не работает одна составляющая — развития нет. Люди сегодня не гонятся за премиумом, путешествуют чаще и дешевле, хотят впечатлений, эмоций, гастрономических туров, хотят за 500−700 долларов получить простой и технологичный продукт. Сегодня многие авиакомпании летают ниже себестоимости, а зарабатывают на дополнительных услугах — выбор места, улучшение питания, торговля на борту. Но ни сахалинская «Аврора», ни компания «Якутия» этого не делают», — отметил директор TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

Представители туроператора отметили и низкое качество сервиса в местных гостиницах — «никто не предлагает постричься, заказать вкусную еду в номер, купить сувениры».

По мнению Тараса Демуры, все решения туристических проблем Сахалина уже давно придуманы. Но решить их могут только все вместе — власть, отели, рестораны, авиакомпании и так далее.

«Если все хотят, можно и за месяц договориться. Здесь нет никаких особых технологических сложностей, и сдвигов титанических совершать не надо. Главное — желание инвестировать, но зачастую все занимают весьма консервативную позицию. «У меня есть бюджет, у меня доходы, а многие вещи рискованны». Здесь нужны люди с позицией хозяина — мы не временщики, мы хотим надолго делать, системно. Если такая ментальная зрелость будет — всё получится», — отметил Демура.

Однако, как отметили журналисты ИА «Сахалин. Инфо», побывавшие на брифинге туроператора, «ни воли для объединения ради общей цели, ни идейного лидера, способного организовать такое движение, реакция присутствовавших в зале представителей туриндустрии не показала».

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Туризм — та тема, которая всегда вызывает бурную реакцию в сахалинских социальных сетях.

«Все грандиозные проекты требуют исследовательского подхода. А у нас? Мегафермы, мегатеплицы, у которых уже перепроизводство огурцов, 50 км горнолыжных трасс, биатлонный комплекс! Все это должно быть востребовано и приносить доходы! А не требовать бесконечных субсидий из бюджета!»

«Нужно перестать вбухивать миллиарды в «Горный воздух» бездумно. Принять реальную программу с привлечением экономистов и экспертов настоящих, мирового уровня развития туризма. При этом уйти от прожектов и мечтаний сделать здесь курорт мирового уровня. Всё должно быть реально и возможно. Высвободившиеся деньги от прожектов пустить на развитие реального сектора экономики и производства. Снизить тарифы на авиаперевозки путём уменьшения расходов. Использовать в полной мере потенциал местного частного бизнеса в сфере услуг и туризма, а не гнобить их. Привлекать в том числе и на этом ресурсе к обсуждению решения проблем население и не принимать решения, которые вызывают в лучшем случае смех, а в худшем народный гнев».

«Чем может заманить Седой Сахалин среднестатистического обывателя из российской глубинки? Что сможет заставить его пиликать за тысячи километров за баснословные деньги на остров? Нужно понимать, что для обычного туризма у нас нет должной инфаструктуры. Для так называемого экстремального туризма и для туристов-натуралистов, которым не важны сервис и доп. услуги, — возможно. Но смотреть на обыденную серость, убожество и неприглядность островных городов и поселков вряд ли кому-то будет интересно… Природа, скажите Вы… Ну обычные смешанные леса, тайга и тундра на севере. Пара красивых бухт, о. Монерон, мыс Анива, гора Лягушка, что ещё? Самый главный смысл всех этих разговоров о развитии «туризма» — это «освоение» средств. Я думаю, всем понятно, о каком «освоении» идёт речь», — пишут жители Сахалина.

Между тем стоимость перелета из Владивостока в Южно-Сахалинск в декабре 2017 года, туда и обратно, по данным на 15—30 декабря, оставляет 14 413 рублей. Сегодня улететь по данному направлению можно за аналогичную сумму. Из Хабаровска на Сахалин и обратно сегодня можно улететь за 12 460 рублей. В декабре 2017 года стоимость перелета составит 13 415 тыс. рублей. Прямые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск в настоящее время не выполняются. Стоимость перелёта на ближайшие дни, туда и обратно, с пересадкой во Владивостоке, составляет 25 699 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года, по данным Ассоциации туроператоров России, Сахалин и Курилы оказались самыми непопулярными направлениями для российских туристов.

Чаще всего поездки на Сахалин — деловой туризм, когда со служебными командировками сочетают осмотр достопримечательностей. При этом Сахалин и Курилы популярны у японских и южнокорейских туристов.

В ноябре 2016 года заявление региональных властей о прекращении прямых дотаций пассажирских авиаперевозок вызвало панику среди местных туроператоров. Лететь на Курилы за полную стоимость не по карману большинству россиян. Перелет только в одну сторону из Москвы на Курилы сегодня обойдется в 59 тыс. рублей.

Между тем величественная и загадочная красота Курильских островов для многих россиян, даже для дальневосточников, вполне может так и остаться «картинкой в интернете». Соседи по АТР не спят: несколько «просевший» еще недавно остров Хайнань (КНР) после запуска прямого рейса Хабаровск — Санья вновь вернул себе туристов из Хабаровского края. Стоимость перелета из Хабаровска на «Восточные Гаваи» и обратно дешевле, чем на Курилы: 30 тыс. рублей. А улететь из Москвы на Мальту с пересадкой в Цюрихе стоит в оба конца чуть больше 15 тыс. рублей.