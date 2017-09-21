Вашингтон, 21 сентября, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Ни одна страна не сможет решить глобальные проблемы в одиночку, даже такая могущественная как США, пишет 20 сентября Der Spiegel, ссылаясь на речь бывшего президента США Барака Обамы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Девиз «America First», согласно его мнению, не может быть решением такого рода проблем.

«Они решаемы только совместно с другими странами, просто нужно иметь немного ума», — добавил Обама, комментируя высказывания нынешнего президента США Дональда Трампа на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, Трамп заявил, что любая страна должна ставить свои национальные интересы на первое место.

Но, как утверждает Обама, есть такие проблемы как изменение климата, глобальная миграция, засуха, голод, и «с ними ни одна страна не сможет справиться в одиночку».

Как сообщало ИА REGNUM , 19 сентября Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность главы США произнес речь с трибуны ООН. Отмечается, что его речь вызвала противоречивые отклики.

Так, американский лидер заявил, что как президент США он будет «всегда ставить Америку на первое место».