Тереза Мэй: Члены ООН еще не нашли средств, чтобы справиться с терроризмом
Лондон, 21 сентября, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает к решительной борьбе против терроризма, пишет 20 сентября Der Spiegel.
Об этом она заявила в ходе своего выступления на полях Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии.
«Мы все — члены ООН, и мы еще не нашли средства, чтобы справиться с этой угрозой», — заявила Мэй.
Для Терезы Мэй тема терроризма является «насущной проблемой», так как именно Великобритания неоднократно становилась мишенью террористов в 2017 году.
Премьер-министр пригрозила сократить финансирование ООН, если «остальные ее члены будут безответственно походить к данному вопросу», а «бюрократия будет препятствовать в борьбе с терроризмом».
Напомним, за первые семь месяцев 2017 года Великобритания стала жертвой пяти терактов на своей территории.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта теракт произошел у здания британского парламента: погибло четыре человека, 22 мая взрыв прогремел во время выступления певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена»: погибли 22 человека.
3 июня автомобиль протаранил группу пешеходов на Лондонском мосту, позже вооруженные ножами террористы напали на людей в районе рынка Боро: жертвами атаки стали восемь человек.
В ночь на 19 июня в Лондоне произошел наезд грузовика на пешеходов. В результате трагедии погиб один человек, более десяти получили ранения.
15 сентября в утренний час пик в Лондоне на станции Parsons Green прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 29 человек.