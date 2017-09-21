Лондон, 21 сентября, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призывает к решительной борьбе против терроризма, пишет 20 сентября Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Об этом она заявила в ходе своего выступления на полях Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии.

«Мы все — члены ООН, и мы еще не нашли средства, чтобы справиться с этой угрозой», — заявила Мэй.

Для Терезы Мэй тема терроризма является «насущной проблемой», так как именно Великобритания неоднократно становилась мишенью террористов в 2017 году.

Премьер-министр пригрозила сократить финансирование ООН, если «остальные ее члены будут безответственно походить к данному вопросу», а «бюрократия будет препятствовать в борьбе с терроризмом».

Напомним, за первые семь месяцев 2017 года Великобритания стала жертвой пяти терактов на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта теракт произошел у здания британского парламента: погибло четыре человека, 22 мая взрыв прогремел во время выступления певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена»: погибли 22 человека.

3 июня автомобиль протаранил группу пешеходов на Лондонском мосту, позже вооруженные ножами террористы напали на людей в районе рынка Боро: жертвами атаки стали восемь человек.

В ночь на 19 июня в Лондоне произошел наезд грузовика на пешеходов. В результате трагедии погиб один человек, более десяти получили ранения.

15 сентября в утренний час пик в Лондоне на станции Parsons Green прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 29 человек.