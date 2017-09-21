Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. 50 стран-членов ООН подписали пакт о запрете ядерного оружия, передает Associated Press.

ICAN-Australia Участники движения за запрет ядерного оружия

Неядерные государства, в том числе Ватикан, намерены препятствовать разработке, тестированию, производству, обладанию и накапливанию ядерного оружия любыми странами — в том числе теми, которые уже обладают ядерным оружием.

Страны, обладающие ядерным оружием, бойкотировали переговоры о пакте. Противники запрета ядерного оружия считают, что он может привести к краху системы мировой безопасности, во многом построенной на ядерном паритете ведущих держав.

Также сообщается, что 21 сентября по инициативе США Совет безопасности ООН проведет обсуждение, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Напомним, применение и распространение ядерного оружия в мире с 1968 года регламентирует Договор о нераспространении ядерного оружия. В 1995 году он был бессрочно продлен 170 странами-членами ООН.

В Договоре о нераспространении ядерного оружия участвует подавляющее большинство стран мира. Исключениями являются Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.