Барселона, Испания, 21 сентября, 2017, 05:45 — ИА Регнум. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны в знак протеста против облавы на здание регионального каталонского правительства, пишет 20 сентября Die Tagesschau.

AnonymousTx Испанская полиция за работой

Сообщается, что полиция искала и хотела изъять избирательные бюллетени, списки избирателей, урны для голосования и другие «принадлежности для проведения референдума».

Следователи арестовали более 14 сотрудников каталонского правительства.

Протестующие с лозунгами «нас никто не остановит» хотели «показать всей Европе, как правительство обращается со свободой слова и демократией».

Напомним, закон о проведении референдума о независимости от Испании каталонский парламент принял 6 сентября 2017 года. Согласно документу, голосование должно состояться 1 октября 2017 года.

Но Мадрид в ответ на это запретил референдум: Конституционный суд Испании 7 сентября признал решение Барселоны незаконным.