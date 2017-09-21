Казань, 21 сентября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Наименьший процент исполнения за январь-июнь 2017 года в Татарии имеет программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Её плановые задачи выполнены только на 10,3%. А выше всего исполнение у программы «Развитие государственной гражданской службы РТ и муниципальной службы» — на 137,7%. Заключение Контрольно-счётной палаты РТ об исполнении республиканского бюджета за первое полугодие 2017 года депутаты комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам рассмотрят 21 сентября. После этого отчёт, вероятнее всего, будет вынесен на сессию Госсовета республики, которая пройдёт в этот же день, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Среди программ с низким процентом исполнения: «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ» — 15,7%, «Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ» — 16,2%, «Развитие архивного дела в РТ» — 17,2% и «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ» — 17,6%.

На мероприятия программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014−2020 годы» за этот период было потрачено более 24,645 млн рублей. Это составляет 24,9% от общего объёма. Ещё 7,34 млн рублей из бюджета были израсходованы по строке «мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России». Здесь программное исполнение было 58,7%.

Высокие показатели по госпрограмме «Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014−2019 годы» в размере 50,10 млн рублей (137,7% от утверждённого плана) объясняются освоением средств резервного фонда Кабинета министров региона. Они были направлены на предоставление субсидии государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» на оплату расходов, связанных с реализацией образовательной программы «Модель проектного управления в Республике Татарстан».

Напомним, законом о бюджете на 2017 год предусмотрены средства на реализацию 30 государственных программ республики в общей сумме 216,33 млрд рублей, из которых на начало июля уже потрачены 107,96 млрд рублей (49,9% от утверждённого показателя).

«Программные расходы составили 97,6% от общего объёма расходов бюджета республики, произведённых в отчётном периоде. В общем объёме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию госпрограмм, доля средств бюджета республики Татарстан составила 90,1% или 97 267 192 тыс. рублей», — отмечается в отчёте.

По двум госпрограммам расходы не осуществлялись. Это программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013−2023 годы», на которую заложено более 43 млн рублей, и «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016−2018 годы» (4,45 млн рублей). По последней ситуация объясняется тем, что продолжается согласование проекта госпрограммы на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 сентября намечена сессия Госсовета РТ и ежегодное послание главы региона Рустама Минниханова. В основную повестку заседания включено 17 вопросов, в том числе и утверждение членов Центризбиркома РТ. Срок полномочий прежней комиссии истекает в конце сентября.

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