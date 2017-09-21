Мехико, 21 сентября, 2017, 05:34 — ИА Регнум. В связи с последствиями сильнейшего землетрясения в Мексике объявлен трехдневный траур: погибли около 250 человек, 30 из них — дети, пишет 21 сентября Die Tagesschau.

ProtoplasmaKid В память погибших при землетрясении

Спасатели и родственники пострадавших не теряют надежду и продолжают искать выживших.

В Мехико от землетрясения пострадали 224 школы, 16 из которых почти полностью разрушены.

Более четырех млн жителей столицы остались без энергоснабжения. Международный аэропорт закрыт, бесплатный проезд временно предоставлен на метро и автобусах.

Для пострадавших открыты все больницы, все желающие могут воспользоваться услугами врачей без медицинской страховки.

Сотрудники служб безопасности тщательно следят за порядком в мексиканских городах, потому что многие дома остаются открытыми, не исключено большое количество краж.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло днем 19 сентября, в годовщину «худшего землетрясения» в истории Мексики в 1985 году, в результате которого погибли 10 тыс. человек.

Уточняется, что 72 человека погибли в Морелосе, 117 в Мехико, 43 в Пуэбле, 12 в Эдомексе, трое в Герреро и один в Оахаке.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого землетрясение настигло страну 7 сентября, тогда погибли более ста человек.