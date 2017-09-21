Пекин, 21 сентября, 2017, 05:19 — ИА Регнум. Не менее 8,8 млрд юаней ($1,34 млрд) вложил Китай за прошедшие пять лет в поддержку программы управления погодой в попытках снизить влияние природных катаклизмов на жизнь граждан Поднебесной, сообщает 21 сентября газета Global Times.

Дождливая погода в Китае

По информации Министерства финансов страны, выложенной на официальном сайте ведомства, с 2012 по 2017 годы центральные финансовые фонды направили 1,17 млрд юаней на программу, в то время, как местные финансовые фонды — 7,64 млрд.

Только в 2017 году вливания центрального бюджета в программу составил 206 млн юаней, а местных — 1,2 млрд юаней.

Управление погодой, как правило подразумевает технологию «засева облаков» путем выстрела в них специальными веществами, чтобы увеличить вероятность дождя и снизить вероятность града. Как правило, подобная практика применяется перед важными международными мероприятиями вроде саммита G20 в Ханчжоу.

Китай использовал технологию для того, чтобы вызвать дополнительно 233,5 млн кубометров дождя за последние пять лет, что равняется трем объемам озера Цинхай — крупнейшего соленого озера Китая.

Напомним, что технология активного воздействия на гидрометеорологические процессы была разработана еще в конце 40-х годов прошлого века. Тогда было выяснено, что если воздействовать йодидом серебра или йодидом свинца на облака, то можно вызвать процесс кристаллизации воды и выпадения осадков и искусственного рассеивания облаков.

Крупнейшими мировыми державами проводились также исследования на возможности использования технологий воздействия на климатические условиям в военных целях, но достаточно широкого спектра информации по этому поводу в отрытом доступе нет. Однако, достоверно известно, что США во время войны во Вьетнаме в рамках операции «Попай» распыляли йодид серебра с целью затопления рисовых полей и посевов культурных растений с целью вызвать голод населения.