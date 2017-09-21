Казань, 21 сентября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Размер дефицита бюджета Татарии на 2017 год планируют сократить на 1,87 млрд рублей. Депутаты комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам 21 сентября рассмотрят вопрос на заседании, а после этого инициативу могут вынести на рассмотрение в рамках сессии, которая также состоится в этот день. Поправки предусматривают увеличение как расходов, так и доходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на законопроект.

Герб Татарии

Доходную часть предлагается увеличить на более 7,01 млрд рублей, а расходную на 5,14 млрд рублей. Таким образом, дефицит на 2017 год уменьшается на 1,87 млрд рублей и составит около 5,69 млрд рублей.

«В соответствии со статьёй 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, показатели бюджета Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, предусмотренные законопроектом, сбалансированы», — отмечается в пояснительной записке к документу, но не уточняется по каким статьям будут проведены корректировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Татарии на 2018 год будет дефицитным на 6,1 млрд рублей. Республиканские власти объяснили это необходимостью и ростом расходов. Глава региона Рустам Минниханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат.

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Напомним, на 21 сентября намечена не только сессия Госсовета РТ, но и ежегодное послание главы региона. В основную повестку заседания включено 17 вопросов, в том числе и утверждение членов Центризбиркома РТ. Срок полномочий прежней комиссии истекает в конце сентября. Пока известны только 11 кандидатур из 14 необходимых. Минниханов пока свои предложения не вносил.

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