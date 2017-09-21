Париж, 21 сентября, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что ему пока не удалось переубедить президента США Дональда Трампа по вопросу ядерного соглашения 2015 года с Ираном, передает Reuters.

U.S. Embassy France Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Впрочем, Макрон отметил, что не теряет надежд и верит в свое предложение об изменении ряда условий соглашения.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп выступил перед 72-й Генеральной ассамблеей ООН. Среди прочего Трамп пообещал денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он назвал «страной изгоем» с «коррумпированной диктатурой».

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон, который уже успел к этому моменту побеседовать в кулуарах Генассамблеи ООН с Трампом и имел «откровенный разговор» с президентом Ирана Хасаном Рухани, предложил свой план спасения ядерной сделки 2015 года, а также себя — в качестве посредника на переговорах США и Ирана.

По-видимому, что-то у Макрона не получилось: никаких переговоров об условиях ядерной сделки не планируется. Дональд Трамп твердо намерен вывести США из ядерного соглашения с Ираном. А Хасан Рухани публично потребовал извинений перед народом Ирана от президента США.