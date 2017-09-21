Вэньчжоу, Китай, 21 сентября, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Полиция Китая поймала 118 подозреваемых в обмане пожилых людей на сумму 20 млн юаней (около $3 млн) путем продажи им товаров здравоохранения, сообщает 20 сентября агентство «Синьхуа».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

Мошенническая цепочка состояла из лекций о здравоохранении, обещаний бесплатных призов и путевок на отдых, что вызывало доверие пожилых граждан, сообщает полиция города Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Мошенники соблазняли жертв на покупку товаров здравоохранения, наделяя их ложными свойствами и обещали вернуть деньги. Когда жертвы платили деньги, подозреваемые исчезали.

Полиция утверждает, что мошенническую схему поворачивала компания Changsha Yunyi Technology, зарегистрированная в провинции Хунань. Уже зафиксировано по меньшей мере 520 случаев обмана пожилых людей по всей стране. Следствие продолжается.

Как утверждает полиция, мошенники зачастую выбирают себе в жертву стариков, поскольку у них есть деньги и собственность, а также заинтересованность в товарах, обещающих им здоровье долголетие.

Напомним, что ранее стало известно о задержании 124 подозреваемых по 28 — эпизодам телефонного мошенничества в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая.