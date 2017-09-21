Вашингтон, 21 сентября, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Все миротворческие операции, которые будут проводиться в будущем, должны быть более прозрачными и эффективными, пишет 20 сентября Der Spiegel, ссылаясь на заключение Совбеза ООН.

Dawit Rezene Миротворцы ООН в Африке

Все члены совета: пять постоянных и десять непостоянных, единогласно приняли резолюцию, пункты которой направлены на налаживание миротворческих операций и повышение их результативности.

С инициативой по реформам данных операций выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Отмечается, что в дальнейшем будет улучшено планирование самих операций, а также увеличены специальные силы и средства для их проведения.

Для их «эффективности» будет налажено сотрудничество с Африканским союзом, так как на сегодняшний день большинство операций проходят в странах Африки и Ближнего Востока.

Помимо этого, будут усилены меры по борьбе с «недостойным» поведением миротворцев в ходе их миссии, а также будет улучшен их уровень подготовки.

Отмечается, что бюджет миротворческих операций на 2017—2018 годы составит $6,8 млрд.