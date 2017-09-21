Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Вице-президент Мьянмы Генри Ван Тио, в ходе своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что войска «минимизировали ущерб» в ходе спецоперации в пограничном штате Ракхайн, передает Reuters.

Герб Мьянмы

По словам представителя Мьянмы, военные имели «четкие указания» избегать нанесения ущерба гражданским лицам.

Также Генри Ван Тио пообещал, что все сообщения о нарушениях прав человека в ходе спецоперации будут рассмотрены правительством «в соответствии со строгими нормами закона».

Напомним, в результате действий военных Мьянмы, которые сами военные называют спецоперацией, а в ООН считают этническими чистками, на территорию Бангладеш из штата Ракхайн с конца августа бежали не менее 410 тыс. мусульман-рохинджа. Это почти половина всего мусульманского населения штата.

19 сентября лидер бирманской правящей партии Аун Сан Су Чжи признала, что в штате Ракхайн «действительно нарушаются права человека». Тем не менее, насилие в отношении рохинджа пока не остановлено.

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