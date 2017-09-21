«Пусть это видит вся Европа!» Каталонцы возмутились запретом референдума
Барселона, Испания, 21 сентября, 2017, 04:34 — ИА Регнум. Массовые протесты в Каталонии проходят в ответ на отмену испанским Конституционным судом решения регионального парламента о референдуме по независимости от Испании, пишет газета La Vanguardia.
Митинги проходят во всем регионе, причем в Барселоне на улицы вышли порядка 40 тысяч каталонцев. Они выразили свое несогласие с запретом на референдум, выкрикивая лозунг «Мы проголосуем!».
«Пусть это видит вся Европа!» — написано на одном из плакатов.
Напомним, закон о проведении референдума о независимости от Испании каталонский парламент принял 6 сентября 2017 года. Согласно документу, голосование должно состояться 1 октября 2017 года.
Но Мадрид в ответ на это запретил референдум: Конституционный суд Испании 7 сентября признал решение Барселоны незаконным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября испанский премьер-министр Мариано Рахой снова призвал Каталонию отказаться от идеи проведения референдума о независимости. Он сказал: «Референдум — это химера».