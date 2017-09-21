Тегеран, 21 сентября, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани потребовал извинений от президента США Дональда Трампа за его «оскорбительную риторику» и «необоснованные обвинения» в отношении Ирана, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

По словам Рухани, речь Трампа на 72-й сессии Генассамблеи ООН «была чрезвычайно оскорбительным для народа Ирана».

«Мы ждем, когда господин Трамп извинится перед народом Ирана», — заявил Рухани.

Также президент Ирана отметил, что Трамп «ищет оправдания» для выхода из ядерной сделки 2015 года, однако это может иметь для США тяжелые последствия.

«Я верю, что если Соединенные штаты Америки нарушат обязательства в рамках ядерного соглашения, никакое другое правительство в будущем не захочет вести с ними переговоры, — считает президент Ирана. — Переговоры с правительством, которое решит растоптать свои законы и международные обязательства, будут пустой тратой времени».

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп выступил с первой за время своего президентства речью с трибуны ООН. Среди прочего Трамп пообещал денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он назвал «страной-изгоем» с «коррумпированной диктатурой».

Читайте также: «Это бомбический национализм» — реакции на выступление Трампа в ООН