Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Выполнение Тегераном условий по ядерной программе констатировала глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини по итогам встречи «Р5+1», 21 сентября сообщает Associated Press.

Флаг Ирана

«Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявила, что Соединенные Штаты согласны с другими сторонами в том, что Иран выполняет условия ядерного соглашения», — сообщает агентство.

Напомним, ядерная программа Ирана стала одной из горячо обсуждаемых на 72-й Генеральной ассамблее ООН тем. Сначала американский президент Дональд Трамп в своем первом выступлении в ООН назвал Иран «страной-изгоем», а ее «режим» правления — «коррумпированной диктатурой».

В ответ на это иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал американского лидера некомпетентным и предвзятым, а его речь — «бессовестной».

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Отметим, что очередные нападки Трампа на Тегеран звучат на фоне продолжения отношений США и пяти других стран (Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) в рамках ядерного соглашения от 2015 года, предусматривающего поэтапную отмену антииранских санкций.

Нападки на Тегеран также прозвучали из Тель-Авива. В своем выступлении в ООН израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал обнулить или, в крайнем случае, изменить сделку с Ираном.

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Вслед за этим американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон рассматривают вариант выхода из ядерного соглашения. Чтобы США остались в «шестерке», соглашение придется менять.

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