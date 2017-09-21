Благовещенск, 21 сентября, 2017, 04:01 — ИА Регнум. В Амурской области на территории шести муниципальных образований стартовал отопительный сезон. Местами к теплу подключены пока только социальные объекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Так, 15−20 сентября отопительный сезон начался в Тынде, а также Селемджинском, Тындинском и Сковородинском районах. За исключением сёл Бомнак, Береговой и Октябрьский отопительный сезон стартовал в Зейском районе.

«В городе Шимановск к теплоснабжению подключены социальные объекты», — уточнили специалисты.

Отметим, что в регионах к вопросу подачи тепла подходят с учётом фактических погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон начался в 10 регионах России. По данным Минстроя РФ старт дан в Коми, Туве, Якутии, Иркутской и Новосибирской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком автономных округах, а также на Камчатке и Чукотке.

В первую очередь тепло начало поступать в учреждения здравоохранения, культуры, школы и детские сады.