Ломе, 21 сентября, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Военные и полиция Того применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие против демонстрации протеста в Ломе, передает Reuters.

U.S. Navy Африканские силовики

По информации Amnesty International, в результате жестокого разгона протестующих погиб 9-летний ребенок — он скончался от пулевого ранения головы.

Сообщается, что 21 сентября демонстранты планируют возобновить акции протеста, несмотря на запреты властей.

Протестные акции в Того продолжаются с начала сентября. Демонстранты требуют отставки президента Фора Эссозимна Гнассингбе, семья которого управляет страной уже 50 лет.

Отец действующего президента, Эйадема Гнассингбе, правил Того 38 лет, пришел к власти в результате военного переворота 1967 года. Фора Эссозимна Гнассингбе стал главой страны после смерти отца в 2005 году.