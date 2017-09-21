Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Расходная часть бюджета Камчатского края в 2017 года с учётом последних поправок превысила 67,4 млрд рублей, что является для региона рекордным объёмом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Депутаты Заксобрания Камчатки 21 сентября одобрили изменения главного финансового документа субъекта, с учётом которых расходная часть бюджета составила рекордный объём в 67,4 млрд рублей.

«Что касается расходов, то общий объём вырос на 1,4 млрд рублей. Значительная часть средств будет направлена на компенсацию разницы в тарифах ресурсоснабжающим организациям», — прокомментировал губернатор Владимир Илюхин.

За счёт налоговых поступлений собственные доходы Камчатки выросли на 620 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ подтвердил обоснованность замороженных энерготарифов на Камчатке, однако власти всё же возместят ПАО «Камчатскэнерго» удовлетворённую сумму исковых требований в размере 41 млн рублей.